FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WPP 2012 von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 01.06.2016 wurde die WPP 2012-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das WPP 2012-Papier bei 15,90 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 628,931 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des WPP 2012-Papiers auf 2,82 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 771,70 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 1 771,70 GBP entspricht einer negativen Performance von 82,28 Prozent.

Der Börsenwert von WPP 2012 belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at