WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|Profitables WPP 2012-Investment?
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08.06.2026 10:04:23
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der WPP 2012-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 5,59 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,895 WPP 2012-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 47,01 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 05.06.2026 auf 2,63 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52,99 Prozent.
WPP 2012 wurde am Markt mit 2,83 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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