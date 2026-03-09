WPP 2012 Aktie
WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49
|WPP 2012-Anlage unter der Lupe
|
09.03.2026 10:03:48
FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 10 Jahren bedeutet
Das WPP 2012-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,62 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 640,205 WPP 2012-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 686,30 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Papiers am 06.03.2026 auf 2,63 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 83,14 Prozent vermindert.
Der WPP 2012-Wert an der Börse wurde auf 2,84 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
