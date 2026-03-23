WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

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WPP 2012-Investition 23.03.2026 10:04:34

FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in WPP 2012 von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in WPP 2012 eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der WPP 2012-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,46 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investierten, hätten nun 105,731 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 2,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 240,11 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 75,99 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete WPP 2012 eine Marktkapitalisierung von 2,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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