Langfristige Performance 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust hätte eine WPP 2012-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in WPP 2012-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das WPP 2012-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,83 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die WPP 2012-Aktie investiert hat, hat nun 72,307 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 193,64 GBP, da sich der Wert eines WPP 2012-Anteils am 06.02.2026 auf 2,68 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 80,64 Prozent verringert.

Der WPP 2012-Wert an der Börse wurde auf 2,89 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

