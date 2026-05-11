WPP 2012 Aktie

WPP 2012 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J2BZ / ISIN: JE00B8KF9B49

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Lukratives WPP 2012-Investment? 11.05.2026 10:04:47

FTSE 100-Titel WPP 2012-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WPP 2012 von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in WPP 2012 eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit WPP 2012-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die WPP 2012-Aktie bei 5,93 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 687,479 WPP 2012-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,75 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 4 640,57 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,59 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für WPP 2012 eine Börsenbewertung in Höhe von 2,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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