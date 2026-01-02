Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
02.01.2026 09:49:52
FTSE 100 tops 10,000 for first time in new year rally
London’s blue-chip stock index benefits from surge in banking and mining shares in 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!