FTSE 100-Wert 3i-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 3i Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert 3i am 25.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 0,84 GBP je Aktie beschlossen. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 15,07 Prozent angehoben. 3i zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 765,00 Mio. GBP. Damit wurde die 3i-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 22,40 Prozent vergrößert.

Veränderung der Dividendenrendite

Schlussendlich notierte das 3i-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 25,34 GBP. Heute wird der 3i-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2026 verzeichnet der 3i-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,47 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,02 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von 3i via London 36,90 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 78,28 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie 3i

Für das Jahr 2027 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,97 GBP. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Zuwachs auf 3,81 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten der 3i-Aktie

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens 3i steht aktuell bei 22,934 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie 3i verfügt über ein KGV von aktuell 4,52. 2026 setzte 3i 1,261 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 5,39 GBP.

Redaktion finanzen.at