3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Rentables 3i-Investment?
|
10.03.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen
Die 3i-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,22 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 23,674 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 692,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,27 GBP belief. Damit wäre die Investition um 592,95 Prozent gestiegen.
Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,80 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 3i plc
|
17:58
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)