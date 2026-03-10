FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in 3i-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die 3i-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,22 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 23,674 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.03.2026 692,95 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,27 GBP belief. Damit wäre die Investition um 592,95 Prozent gestiegen.

Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at