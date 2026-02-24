3i Aktie

3i-Investment im Blick 24.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3i-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen 3i-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden 3i-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,24 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,576 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 065,27 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 23.02.2026 auf 33,54 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +106,53 Prozent.

Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

