3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Frühe Anlage
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen
Das 3i-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des 3i-Papiers betrug an diesem Tag 6,13 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in 3i-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,313 3i-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 478,63 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,34 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 378,63 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von 3i belief sich zuletzt auf 28,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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