3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Profitables 3i-Investment?
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das 3i-Papier an diesem Tag 13,42 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,454 3i-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,78 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 29.12.2025 auf 32,30 GBP belief. Mit einer Performance von +140,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von 3i betrug jüngst 31,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
