3i Aktie

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WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

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Profitables 3i-Investment? 31.03.2026 10:03:49

FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3i von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren 3i-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit 3i-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,66 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die 3i-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,580 3i-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.03.2026 202,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 23,58 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +102,32 Prozent.

Der Börsenwert von 3i belief sich zuletzt auf 23,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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