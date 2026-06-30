3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lohnendes 3i-Investment?
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3i von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 30.06.2016 wurde die 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,48 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 182,648 3i-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 558,90 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 29.06.2026 auf 24,96 GBP belief. Damit wäre die Investition um 355,89 Prozent gestiegen.
3i wurde am Markt mit 25,54 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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