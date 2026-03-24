3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Profitable 3i-Anlage?
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24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit 3i-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,43 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das 3i-Papier investiert hätte, befänden sich nun 648,298 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.03.2026 auf 26,92 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 452,19 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,52 Prozent erhöht.
3i erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27,43 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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