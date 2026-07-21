3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Profitable 3i-Investition?
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren 3i-Anteile an diesem Tag 12,00 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 83,354 3i-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 093,86 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 20.07.2026 auf 25,12 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,39 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 25,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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