3i Aktie

3i für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable 3i-Investition? 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3i-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in 3i eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das 3i-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren 3i-Anteile an diesem Tag 12,00 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 83,354 3i-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 093,86 GBP, da sich der Wert einer 3i-Aktie am 20.07.2026 auf 25,12 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,39 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte 3i einen Börsenwert von 25,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu 3i plc

mehr Nachrichten