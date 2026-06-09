3i Aktie

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WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409

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Hochrechnung 09.06.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3i von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 09.06.2025 wurde die 3i-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 43,34 GBP wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 23,073 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 505,77 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 08.06.2026 auf 21,92 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 49,42 Prozent verkleinert.

3i wurde am Markt mit 22,39 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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