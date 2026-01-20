FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Verlust hätte ein 3i-Investment von vor einem Jahr eingefahren

3i Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde das 3i-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,85 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 264,201 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.01.2026 auf 32,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 591,81 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,08 Prozent verringert.
3i markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
