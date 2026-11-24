Heute vor 1 Jahr wurden Trades 3i-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das 3i-Papier bei 32,36 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 30,902 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 798,83 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 23.11.2026 auf 25,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,12 Prozent abgenommen.

Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at