3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Lukrativer 3i-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Verlust hätte eine 3i-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades 3i-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das 3i-Papier bei 32,36 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die 3i-Aktie investierten, hätten nun 30,902 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 798,83 GBP, da sich der Wert eines 3i-Anteils am 23.11.2026 auf 25,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,12 Prozent abgenommen.
Alle 3i-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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