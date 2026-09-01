FTSE 100-Wert 3i-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in 3i von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in 3i-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das 3i-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,62 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die 3i-Aktie investiert hat, hat nun 25,240 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des 3i-Papiers auf 28,28 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 713,78 GBP wert. Damit wäre die Investition 28,62 Prozent weniger wert.

3i erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 28,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at