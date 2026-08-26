FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Aberdeen Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Aberdeen Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1,97 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 50,659 Aberdeen Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 2,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,03 GBP wert. Damit wäre die Investition 25,03 Prozent mehr wert.

Aberdeen Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at