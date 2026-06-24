Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Investmentbeispiel
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24.06.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Aberdeen Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Aberdeen Group-Papier an diesem Tag bei 2,84 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,224 Aberdeen Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (2,34 GBP), wäre die Investition nun 82,42 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 17,58 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Aberdeen Group eine Marktkapitalisierung von 4,23 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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