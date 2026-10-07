Aberdeen Group Aktie

Aberdeen Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64

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Langfristige Performance 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Aberdeen Group-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Aberdeen Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39,604 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,38 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,18 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,82 Prozent.

Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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