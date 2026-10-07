Aberdeen Group Aktie
WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64
|Langfristige Performance
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Aberdeen Group-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,53 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 39,604 Aberdeen Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2,38 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94,18 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,82 Prozent.
Der Börsenwert von Aberdeen Group belief sich jüngst auf 4,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aberdeen Group
|
10:03
|FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aberdeen Group von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
23.09.26
|FTSE 100-Papier Aberdeen Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Aberdeen Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Börse London in Grün: Das macht der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Aberdeen Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aberdeen Group
|2,72
|-3,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.