Aberdeen Group Aktie

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WKN DE: A2N7PB / ISIN: GB00BF8Q6K64

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Langfristige Anlage 16.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aberdeen Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Aberdeen Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Aberdeen Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,40 GBP. Bei einem Aberdeen Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29,429 Aberdeen Group-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 70,92 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Papiers am 15.09.2026 auf 2,41 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,08 Prozent abgenommen.

Aberdeen Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,42 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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