FTSE 100-Wert Aberdeen Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Aberdeen Group von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aberdeen Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Aberdeen Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,53 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Aberdeen Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 833,664 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 891,47 GBP, da sich der Wert eines Aberdeen Group-Anteils am 18.08.2026 auf 2,43 GBP belief. Mit einer Performance von -31,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Aberdeen Group wurde am Markt mit 4,38 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at