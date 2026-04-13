Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Profitabler Admiral Group-Einstieg? 13.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde die Admiral Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19,47 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hat, hat nun 51,361 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.04.2026 1 672,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,57 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 67,28 Prozent.

Admiral Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,97 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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