FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Admiral Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Admiral Group-Papier bei 19,23 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 520,021 Admiral Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 495,06 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 08.05.2026 auf 31,72 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 64,95 Prozent gleich.

Insgesamt war Admiral Group zuletzt 9,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at