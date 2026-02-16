Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Performance
|
16.02.2026 10:03:48
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Admiral Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,00 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 588,235 Admiral Group-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (28,14 GBP), wäre die Investition nun 16 552,94 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 16 552,94 GBP, was einer positiven Performance von 65,53 Prozent entspricht.
Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Analysen zu Admiral Group PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|32,70
|2,00%
