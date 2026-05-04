FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Admiral Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,35 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hat, hat nun 31,901 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.05.2026 auf 34,29 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 093,90 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 9,39 Prozent angewachsen.

Admiral Group wurde am Markt mit 10,51 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at