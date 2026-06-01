Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Anlage unter der Lupe
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01.06.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,06 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 332,668 Admiral Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.05.2026 gerechnet (32,96 GBP), wäre die Investition nun 10 964,74 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,65 Prozent vermehrt.
Der Admiral Group-Wert an der Börse wurde auf 10,09 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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