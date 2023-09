FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Admiral Group eingefahren

Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 04.09.2013 wurden Admiral Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,64 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,911 Admiral Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Admiral Group-Papiere wären am 01.09.2023 192,25 GBP wert, da der Schlussstand 24,30 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92,25 Prozent vermehrt.

Der Admiral Group-Wert an der Börse wurde auf 7,38 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at