FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Admiral Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Admiral Group-Aktie an diesem Tag 20,15 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 496,278 Admiral Group-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 186,10 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 27.03.2026 auf 30,60 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 51,86 Prozent gleich.

Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 9,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at