WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Profitable Admiral Group-Anlage? 09.03.2026 10:03:48

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Admiral Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Admiral Group-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,39 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Admiral Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 340,226 Admiral Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 485,76 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 06.03.2026 auf 30,82 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 4,86 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Admiral Group betrug jüngst 9,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

