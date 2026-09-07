Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Investition
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Admiral Group-Papier letztlich bei 33,42 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Admiral Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,922 Admiral Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 38,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 141,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,18 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Admiral Group einen Börsenwert von 11,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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