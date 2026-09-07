Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Admiral Group-Investition 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Admiral Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Admiral Group-Papier letztlich bei 33,42 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Admiral Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,922 Admiral Group-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 38,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 141,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,18 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Admiral Group einen Börsenwert von 11,69 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Admiral Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Admiral Group PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 45,00 1,31% Admiral Group PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:10 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt präsentiert sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex gibt nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen