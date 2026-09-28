Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Performance im Blick 28.09.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Admiral Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Admiral Group-Papier an diesem Tag bei 20,72 GBP. Bei einem Admiral Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,263 Admiral Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Admiral Group-Papiers auf 36,18 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 746,14 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 74,61 Prozent.

Admiral Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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