Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Profitables Admiral Group-Investment?
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17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.08.2023 wurden Admiral Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23,75 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,105 Admiral Group-Papiere. Die gehaltenen Admiral Group-Papiere wären am 14.08.2026 1 655,58 GBP wert, da der Schlussstand 39,32 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 65,56 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Admiral Group bezifferte sich zuletzt auf 12,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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