FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Admiral Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Admiral Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Admiral Group-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 29,64 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 3,374 Admiral Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,04 GBP, da sich der Wert eines Admiral Group-Anteils am 09.01.2026 auf 30,54 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,04 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Admiral Group belief sich zuletzt auf 9,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at