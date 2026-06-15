Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Frühe Investition
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15.06.2026 10:04:36
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Admiral Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Admiral Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,00 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,303 Admiral Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 34,64 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 049,70 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,97 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Admiral Group bezifferte sich zuletzt auf 10,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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