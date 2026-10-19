Admiral Group Aktie
WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398
|Admiral Group-Performance
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19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Admiral Group-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,09 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investierten, hätten nun 33,234 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (37,84 GBP), wäre die Investition nun 1 257,56 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,76 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Admiral Group eine Börsenbewertung in Höhe von 11,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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