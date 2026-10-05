Admiral Group Aktie

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WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

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Admiral Group-Performance 05.10.2026 10:03:43

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Admiral Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Admiral Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 32,68 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Admiral Group-Aktie investiert, befänden sich nun 305,998 Admiral Group-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 10 979,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,88 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,79 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Admiral Group belief sich zuletzt auf 11,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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