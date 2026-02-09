Admiral Group Aktie

Admiral Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DJ58 / ISIN: GB00B02J6398

Rentables Admiral Group-Investment? 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert Admiral Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Admiral Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Admiral Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Admiral Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 29,51 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,887 Admiral Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 28,00 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 948,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,12 Prozent verringert.

Admiral Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

