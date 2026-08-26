FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,11 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 90,171 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (3,35 GBP), wäre die Investition nun 301,71 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 201,71 Prozent angewachsen.

Airtel Africa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,21 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at