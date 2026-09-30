FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Airtel Africa-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Aktie betrug an diesem Tag 1,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10 030,090 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Airtel Africa-Anteile wären am 29.09.2026 31 193,58 GBP wert, da der Schlussstand 3,11 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211,94 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 11,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at