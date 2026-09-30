Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Anlage unter der Lupe
|
30.09.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Airtel Africa-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Aktie betrug an diesem Tag 1,00 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10 030,090 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Airtel Africa-Anteile wären am 29.09.2026 31 193,58 GBP wert, da der Schlussstand 3,11 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 211,94 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Airtel Africa betrug jüngst 11,09 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airtel Africa
|
30.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
30.09.26
|FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in London: FTSE 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.09.26
|FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Airtel Africa
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,55
|-3,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.