Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Airtel Africa-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,18 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,602 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 311,17 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 211,17 Prozent angewachsen.
Airtel Africa wurde am Markt mit 13,28 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airtel Africa
|
07.01.26
|FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Airtel Africa
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|4,22
|-1,86%