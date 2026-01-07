Airtel Africa Aktie

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

Airtel Africa-Performance 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Airtel Africa-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,18 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 84,602 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,68 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 311,17 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 211,17 Prozent angewachsen.

Airtel Africa wurde am Markt mit 13,28 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

