FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Airtel Africa-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Airtel Africa-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,23 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 81,500 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,35 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 272,70 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 172,70 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Airtel Africa einen Börsenwert von 12,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at