Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

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Performance im Blick 01.07.2026 10:04:13

FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Airtel Africa-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,08 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 927,644 Airtel Africa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.06.2026 auf 3,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 038,96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 203,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Airtel Africa eine Börsenbewertung in Höhe von 12,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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