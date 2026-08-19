Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

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Profitable Airtel Africa-Anlage? 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airtel Africa von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Airtel Africa-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Airtel Africa-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Airtel Africa-Anteile an diesem Tag 2,14 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 668,534 Airtel Africa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 15 228,76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,26 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Airtel Africa eine Börsenbewertung in Höhe von 11,84 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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