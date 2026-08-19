Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Profitable Airtel Africa-Anlage?
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19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airtel Africa von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Airtel Africa-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Airtel Africa-Anteile an diesem Tag 2,14 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 668,534 Airtel Africa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 15 228,76 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,26 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +52,29 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Airtel Africa eine Börsenbewertung in Höhe von 11,84 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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