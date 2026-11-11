Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Langfristige Performance
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11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Airtel Africa-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Airtel Africa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 289,474 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 9 414,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,86 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 5,86 Prozent.
Airtel Africa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,38 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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