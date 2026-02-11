FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,22 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Airtel Africa-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 176,615 Airtel Africa-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 27 473,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,36 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 174,73 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12,20 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at