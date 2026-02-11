Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Anlage im Blick
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren verdient
Das Airtel Africa-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,22 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in das Airtel Africa-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8 176,615 Airtel Africa-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.02.2026 27 473,43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,36 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 174,73 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12,20 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airtel Africa
|
11.02.26
|FTSE 100-Wert Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26