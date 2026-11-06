Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Performance unter der Lupe
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06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Wert Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alliance Trust-Anteile bei 10,78 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 927,644 Alliance Trust-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 393,32 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,93 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Alliance Trust zuletzt 4,96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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